Eskişehir'de Gazeteci Darbinde 2 Tutuklama

Eskişehir'de görev yapan bir gazetecinin darbedildiği olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Kentteki yerel bir gazetede yazı işleri müdürü olarak görev yapan Hakkı Sağlam, 29 Ocak'ta trafikte meydana gelen bir tartışmada darbedildi.

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde olayla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.