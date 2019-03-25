Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Eskişehir'de gözaltına alınan 4 HDP'li adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR'de nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HPD'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk'ünde bulunduğu biri kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de gözaltına alınan 4 HDP'li adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HPD'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk'ünde bulunduğu biri kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

HDP Eskişehir teşkilatı dün Kütahya karayolu üzerindeki orman fidanlığında nevruz kutlaması etkinliği düzenledi. HDP'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk ve HDP İl Başkanı Enver Tek program birer konuşma yaptı. Etkinliğin sunuculuğunu ise il yönetim kurulu üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral yaptı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri nevruz programının ardından 'terör propagandası' yaptıkları gerekçesiyle Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ile Mustafa Göral'i gözaltına aldı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren 4 şüpheli bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler girişte sloganlar attı.

Polis ekipleri adliye girişinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüphelilerin savcılık sorgularına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

Eskişehir, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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