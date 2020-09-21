Son dakika haberleri... Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kontrolsüz şerit değiştirdiği öne sürülen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Batıkent Mahallesi Eskişehir- Bursa karayolu 5'nci kilometresinde yaşandı. Murat Y. idaresindeki 59 AAB 081 plakalı otomobil, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden Bursa yoluna seyir halindeyken, iddialara göre Bilal U. yönetimindeki 26 VD 383 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz şerit değiştirerek otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç, tarlaya girerek takla attı. Kazada, Bilal U., Fikret T. Taha B. ve Recai Demirkaya yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Yunus Emre Devlet ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Ayrıca takla atan araçta kalbi duran Recai Demirkaya (40), 112 ekiplerince sevk edildiği Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, sürücüler yağmur nedeniyle kaygan hale gelen yolda hız yapmamaları konusunda uyardı.