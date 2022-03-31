Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

31.03.2022 09:57
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Burak Ünal idaresindeki 26 AEB 552 plakalı hafif ticari araç, Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde Ramazan Cihan'ın kullandığı 26 PE 686 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cihan ile aynı araçta bulunan Firdevs Ceren Cihan, Müzeyyen Erdoğdu, Sabriye, Saadet ve Baturay Sert yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Ramazan Cihan, Burak Ünal, Eskişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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