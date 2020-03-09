Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla Rus uyruklu 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Rus uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye Mahallesi'nde bir evde yaşayan M.İ'ye ait evin bahçesinde bulunan ahırdan 40 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Rus uyruklu O.G'yi gözaltına aldı.
Şüpheliye ait evde yapılan aramada, çalınan hayvanların bazılarının satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira bulundu.
Jandarma ekipleri, bulunan hayvanları sahibine teslim etti.