Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla Rus uyruklu 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla Rus uyruklu 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla Rus uyruklu 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Rus uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla Rus uyruklu 1 kişi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Rus uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Mahallesi'nde bir evde yaşayan M.İ'ye ait evin bahçesinde bulunan ahırdan 40 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Rus uyruklu O.G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliye ait evde yapılan aramada, çalınan hayvanların bazılarının satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira bulundu.

Jandarma ekipleri, bulunan hayvanları sahibine teslim etti.

Eskişehir, Çifteler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek

Son Dakika Haberleri
23:06 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
23:00 Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1)
22:59 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI (1)
22:58 ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:11:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla Rus uyruklu 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]