Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, Aksoy'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirtilen tutuklu sanık Ahmet Aksoy ile avukatı katıldı.

Eskişehir 'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Adnan Oktar'ın destekçilerinin yeni oyunu deşifre oldu! Her gün biri TT oluyor