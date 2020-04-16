Eskişehir'de iş insanından anlamlı yardım - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir fabrikada üretilen siperlikler sağlık çalışanlarının yanı sıra emniyet güçlerine teslim edildi.

İCK Kalıp A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cem Kılınç ve beraberindekiler İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında daha önceden sağlık çalışanlarına hediye ettikleri siperliklerden bugünde polis ekiplerine verdiklerini söyledi.

Görev alan polis ekiplerinin sağlıklarının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Kılınç, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz bu koruyucu siperliklerden koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ve polislerimize de ulaştırmak, destek olmak istedik. Öncelikle, TEKSAN Sanayi Sitesi'ndeki esnafa da bu siperliklerden dağıttık. Ardından polis merkezi ile başta Şehir Hastanesi olmak üzere kentteki bir çok hastaneye siperlikleri teslim ettik. Son olarak da görev başındaki polislerimiz için ürettiğimiz siperlikleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettik. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimiz başta olmak üzere bu mücadelede biz de görevimizi yerine getiriyoruz, inşallah hep birlikte bu günleri de atlatacağız."