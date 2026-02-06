Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu

06.02.2026 15:27
Tuvalet çukuru açma bahanesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı. İşlem başlatıldı.

Eskişehir'de tuvalet çukuru açmak bahanesi ile kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi Yenice Mahallesi Babaçeşmesi Mevkii civarında kazı yapıldığı yönündeki ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Nasrettin Hoca Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan bölgede yapılan kontrollerde, Türk vatandaşı olan H.Y.O. ile yabancı uyruklu M.S.S., R.A. ve M.A. isimli şahısların olay yerine yakın konumda, baraka niteliğindeki küçük bir yapı çevresinde bulundukları tespit edildi. Ankara ilinde ikamet eden ve bölgeye zaman zaman mangal yapmak amacıyla geldikleri belirlenen şüpheliler, tuvalet çukuru açmak için kazı yaptıklarını beyan etti. Kaçak kazı yaptıkları belirlenen bahse konu şahıslarla ilgili 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

