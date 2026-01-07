Eskişehir\'de Karate Müsabakaları Sona Erdi

Eskişehir'de düzenlenen 'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları' başarıyla tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında çeşitli spor branşlarıyla ilgili kent genelinde düzenlenen turnuvalar sürüyor. Bu çerçevede düzenlenen, 'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları' sona erdi. Genç sporcuların birbiriyle yoğun şekilde rekabet ettiği turnuvada büyük heyecan yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcuları azim ve mücadelelerinden dolayı tebrik etti. - ESKİŞEHİR
