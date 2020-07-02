Eskişehir'de kaybolan otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Eskişehir'de kaybolan otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

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Ankara'dan gelen dalgıç polisler ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, dün akşam ara verilen Yusuf Gurubi'yi arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı.

İz takip köpekleri ve insansız hava araçları da kullanılarak yürütülen çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yerinde takip etti.

Çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Sütlüce Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı.

Kaybolmasının ardından yaklaşık 41 saat sonra bulunan çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olay

Eskişehir'de 30 Haziran Salı günü, Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokağı'ndaki evlerinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

İhbar üzerine kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe, Uluönder, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce mahallelerindeki park ve bahçelerinin yanı sıra metruk evlerde arama yapmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise DSİ'ye ait sulama kanallarında geniş çaplı arama başlatmıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında dün yürütülen çalışmalara bazı kurum ve kuruluşlardan arama kurtarma ekipleri de katılmıştı. Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle akşam saatlerinde ara verilmişti.

Eskişehir, Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaybolan otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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