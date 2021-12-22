Eskişehir'de kayıp çiftçinin cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra arazide cesedi bulunan 50 yaşındaki çiftçinin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre'den 19 Aralık'ta öğle saatlerinde traktörüyle evinden ayrıldıktan sonra haber alınamaması üzerine eşi tarafından polise kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Töre'nin aramalar sonucu dün gece cansız bedeninin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Şahsın 2 gün önce tarlasına gitmek için evinden ayrıldığı, traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği ancak bir süre sonra ilk belirlemelere göre soğuktan donarak öldüğü, otopsi ve ileri tetkik için incelemelerin devam ettiği, ölüm sebebinin histolojik ve toksikolojik çalışmalarla tespitine çalışıldığı, araştırmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesine yer verildi.

Mahmudiye'de yaşayan Yıldırım Töre'nin pazar günü ayrıldığı evine dönmemesi üzerine polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmış, Töre'nin traktörü Doğanca Mahallesi'ndeki eski bir kum ocağında bulunmuştu. Jandarma, AFAD Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince 8 araç, 2 insansız hava aracı ve bir arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramalarda Töre'nin cansız bedeni, traktörün terk edildiği yere yaklaşık 7, ilçe merkezine ise 1,5 kilometre uzaklıkta boş arazide bulunmuştu.