ESKİŞEHİR - Kiraladığı evi "kaçak sigara imalathanesine" çeviren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de kiraladığı evi kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Kaçak sigara imal ettiği öne sürülen zanlıyı yakalayan ekipler, binada yaptıkları aramalarda kompresörlü sigara sarma makineleri, 17 bin 500 dal sarılmış sigara, 168 kilogram kıyılmış tütün, 4 manuel sigara sarma makinesi ile 3 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Ekipler, menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş ve küflenmiş tütünlerin bir bölümünün sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, kalanının ise sarılmış sigara haline getirilip iş yerlerine satıldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.