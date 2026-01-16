Eskişehir\'de Kuryelerin Buzlu Eğlencesi

Eskişehir'de bir kuryenin, başka bir kurye tarafından kullanılan motosikletin arkasına tutunup buzlu zeminde kayarak eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle birlikte geçtiğimiz gün Eskişehir'de zeminler buz tuttu. Yolların kayganlaşması sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, 2 kurye bu durumu fırsata çevirdi. Kuryelerden birisi yavaş şekilde motosikleti kullanırken, diğeri ise araca arkadan tutunup buzlu zeminde kaydı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, zemin şartları sebebiyle motosikletin de zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Kuryelerin birlikte eğlendiği o keyifli anlara görenleri tebessüm ettirdi. - ESKİŞEHİR