Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp 2 otomobille kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
Kent merkezinde devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.
Polisleri fark ederek kaçan içerisinde şüphelilerin bulunduğu otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.
Hakkında,"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Erhan Y. ile 4 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Haydar Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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