Eskişehir'de Sağlık Semineri Düzenlendi
Eskişehir'de Sağlık Semineri Düzenlendi

Eskişehir\'de Sağlık Semineri Düzenlendi
30.01.2026 11:02
Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nde 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' semineri yapıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nde yükümlüler için 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' semineri gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, yükümlülüklere yönelik bir seminer düzenlendi. Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) kapsamında verilen seminerde, Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Dr. Gamze Sunar tarafından kanser ve korunma yolları anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

