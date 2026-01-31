Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

31.01.2026 03:23
Odunpazarı'nda alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta B.B. ile B.B.Y. arasında alacak meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.B, tabancayla B.B.Y'yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

B.B.Y. sağlık ekiplerinin tedavisini reddederken olay yerinden kaçan B.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Eskişehir, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
