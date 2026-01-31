Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta B.B. ile B.B.Y. arasında alacak meselesi sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.B, tabancayla B.B.Y'yi bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
B.B.Y. sağlık ekiplerinin tedavisini reddederken olay yerinden kaçan B.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
