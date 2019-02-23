Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

13 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.K, M.C. ve Ö.F.C'nin bulunduğu otomobili Eskişehir- Alpu kara yolunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, pirinçten yapıldığı değerlendirilen kral figürlü 21,5 santimetrelik sembolik anahtar ile yine kral figürü bulunan kase ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:44 Kaynak: AA

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