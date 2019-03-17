Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

50 dakika önce

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bronz heykelcik, sürahi ile 3 bardak ele geçirdi.

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bronz heykelcik, sürahi ile 3 bardak ele geçirdi. Tarihi eserleri satmaya çalışan S.D.K., gözaltına alındı.

İl  Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D.K.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu ve bunları satmaya çalıştığını belirledi. SD.K.'yi takibe alan ekipler, kullandığı otomobili Karapazar Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bronzdan yapılmış heykelcik ve sürahi ile 3 bardak ele geçirdi. Gözaltına alınan S.D.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Eserlerin hangi döneme ait olduğu, Müze Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacak.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

Jandarma, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin Son Dakika! Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 12:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]