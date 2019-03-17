Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu
50 dakika önce
ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bronz heykelcik, sürahi ile 3 bardak ele geçirdi.
ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bronz heykelcik, sürahi ile 3 bardak ele geçirdi. Tarihi eserleri satmaya çalışan S.D.K., gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, S.D.K.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu ve bunları satmaya çalıştığını belirledi. SD.K.'yi takibe alan ekipler, kullandığı otomobili Karapazar Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bronzdan yapılmış heykelcik ve sürahi ile 3 bardak ele geçirdi. Gözaltına alınan S.D.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Eserlerin hangi döneme ait olduğu, Müze Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacak.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:18 Kaynak: DHA
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