Eskişehir'de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Eskişehir'de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri iftarda buluştu

07.04.2022 12:04
Eskişehir'de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri iftarda buluştu

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi iftar programı düzenledi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi iftar programı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iftara CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Meral Güler, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Saraç, bursiyerler, bağışçılar ve üyeleri katıldı.

İftarda, Milletvekili Süllü'nün yanı sıra Güler ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez katılımcılara hitap etti.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi yeni üyelerinin rozet takdim töreninin de gerçekleştirildiği iftarda, Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk, Doç. Dr. Burçin Yersel, Gonca Kıraç, Hülya İpek, Pembegül Demir, Sabahat Keskin, Şener Kürümoğlu, Yeşim Yüksel ve Doç. Dr. Zeynep Tunalıer derneğe katıldı.

Program, bursiyer öğrencilerin konuşmaları ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika


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