Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
08.01.2026 12:24
Jandarma, Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu düzenleyerek birçok malzeme ve şüpheli yakaladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Jandarma, uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı çalışmalarda, Alpu ve Beylikova ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve kullanıldığına yönelik bilgiler aldi. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda; 85 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram metamfetamin, 137 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından soruşturma başlatıldı ve adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Suç

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
