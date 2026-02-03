Eskişehir\'de Yangın Paniği

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç aksesuar sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gündoğdu Mahallesi Borsa Bulvarı'nda 8 katlı bir binanın zemin katındaki araç aksesuar hizmetleri veren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.