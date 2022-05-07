Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı

07.05.2022 12:08
Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı

Eskişehir'de Trafik Haftası çerçevesinde, 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik' etkinliği düzenlendi.

Eskişehir'de Trafik Haftası çerçevesinde, 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik' etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde 'Yayalar İçin 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak anlatılması amacıyla sürücü ve vatandaşlara ekiplerce uyarılar yapılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Halk Kütüphanesi önünde çalışma yapan ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yayalara proje hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe katılan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından, proje konusunda bilgilendirilen miniklere oyuncak hediye edildi. Öncelikli amacın vatandaşı bilgilendirerek yayanın güvenliğini en üste çıkarmak olduğunu vurgulayan Vali Ayyıldız, en büyük temenninin can ve mal kaybını ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Yayalara öncelik verme anlamında bu haftayı kutladığımızı belirten Ayyıldız sözlerine şöyle devam etti;

"Karayolu Trafik Haftası olarak her yıl Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle etkinliklere, farkındalıklarla, can ve mal kaybını en aza indirme ve yayalara öncelik verme anlamında bu haftayı kutluyoruz. Önce yaya diyoruz ve onlara trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz. Bu anlamda da çeşitli etkinlikler bugün de dahil olmak üzere takiben hafta içerisinde yapılacak. Buradaki amaç önce yayanın bilinçlendirilerek hatta bununla ilgili görseller, broşürler dağıtarak yayanın güvenliğini en üste çıkararak mal ve can kaybını ortadan kaldırmayı amaçlamak. İnşallah gerek trafikte veya başka bir yerde can ve mal kaybının olmaması en büyük temennimiz." - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı
Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı
Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı
Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı
Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı
Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı

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İçişleri Bakanlığı, Trafik Haftası, Eskişehir, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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