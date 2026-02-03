Eskişehir\'de Yeni Sağlık Merkezi

Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin sahadaki gücünü artıracak Uluönder Sağlıklı Hayat Merkezi, Diş Poliklinikleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi için yürütülen çalışmalar hızlanarak devam ediyor.

Fiziki altyapı, teknik donanım ve hizmet planlamalarına yönelik süreçler eş zamanlı olarak ilerliyor. Merkez bünyesinde bir araya gelecek SHM, Diş Poliklinikleri ve 112 birimleriyle birlikte; koruyucu sağlık hizmetlerinden ağız ve diş sağlığı hizmetlerine, acil sağlık hizmetlerinden danışmanlık ve takip hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara hizmet sunulması planlanıyor. Bölge nüfusunun sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve yerinde yanıt verilmesi amaçlanıyor. Açılış sürecine yönelik olarak ilgili birimler arasında koordinasyon sağlanırken, personel planlaması, tıbbi donanım hazırlıkları ve hizmet akışına dair düzenlemeler yakından takip ediliyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Uluönder bölgesinde sağlık hizmetlerine erişimin daha sistemli ve etkin hale gelmesi bekleniyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkezlerin en kısa sürede hizmet vermeye başlaması için saha değerlendirmeleri ve hazırlık süreçleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR