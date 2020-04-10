Eskişehir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından üyelerine ücretsiz 50 bin maske dağıtıldığı bildirildi.

ETO Başkanı Metin Güler, yaptığı yazılı açıklamada, üyelerin maskeye erişimde zorluk yaşadıklarına dair şikayetleri olduğunu belirterek, bu talep doğrultusunda ilk etapta 50 bin adet maske dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Koronavirüs salgınının başından itibaren üyelerinin yanında olduklarını ifade eden Güler, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Üyelerimizin taleplerini ilgili kurumlara iletmeye, tüccar ve sanayiciye destek vermeye devam edeceğiz. Valiliğimizle yürüttüğümüz çalışmalara ek olarak karaborsanın önüne geçebilmek için, özellikle insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde maske dağıtımına başladık. Acil ihtiyacı giderene kadar maske dağıtımını sürdüreceğiz."