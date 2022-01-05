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Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

05.01.2022 10:48
Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de 5 ay arayla bıçakla iki kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 5 ay arayla bıçakla iki kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ormanlık alanda geçen yıl ağustos ayında Mehmet Yerebakan'ın, yılbaşı gecesi de Göktuğ Tamer K'nin öldürülmesiyle ilgili yakalanan Görkem D. (23) ve Benan B'nin (54), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlıları adliyeye getirildi.

Cinayetlerle ilgisi bulunduğu belirtilen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer K'nin (36) bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlılar Görkem D. ve Benan B'yi gözaltına almıştı. Bu kişilerin ifadelerinden, 5 ay önce 61 yaşında kaybolan Mehmet Yerebakan'ın da öldürüldüğü belirlenmişti. Yerebakan'ın cesedi, yılbaşı gecesi cinayet işlenen bölgede toprağa gömülü bulunmuştu.

Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Cinayet Büro Amirliği, Mehmet Yerebakan, Eskişehir, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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