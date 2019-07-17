Eskişehir'deki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Eskişehir
'in Çifteler
ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadın, memleketleri Afyonkarahisar'ın Emirdağ
ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.
Eskişehir Şehir Hastanesi
morgundan alınan Selver Demiral, Figen Demiral ve Cevahir Ünal'ın cenazeleri, memleketleri Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine getirildi.
Eski Kacerli Mahallesi'ndeki evlerine getirilen cenazeler için önce helallik alındı. Bu sırada Demiral ve Ünal aileleri, tabutların başında gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından cenazeler, omuzlarda aynı mahallede bulunan Çarşı Camisi'ne götürüldü.
Kazada ölenlerden Selver Demiral'ın Milliyetçi Hareket Partisi
Emirdağ İlçe Başkanı Abdil Demiral
'ın annesi olduğu öğrenildi.
Selver ve Figen Demiral ile Cevahir Ünal'ın cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Demiral ve Ünal ailelerinin yanı sıra, MHP
Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın
, İzzet Ulvi Yönter
, bazı milletvekilleri, Afyonkarahisar ile Eskişehir'in bazı ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan kazada yaralanan Remzi Demiral ile Ceyda Demiral'ın Eskişehir'de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Vedat Gönder yönetimindeki 41 TV
809 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında Remzi Demiral'ın kullandığı 26 ND 267 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Selver Demiral, Figen Demiral (50) ve Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.