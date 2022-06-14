Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada

14.06.2022 10:09

Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı.

Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntüde, Eskişehir'de kaydedilen trafik kazası, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken sola dönen bir otomobil, karşı şeritten ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olayın gerçekleştiği o anlar ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların yardım etmek üzere olay yerine koştuğu görüldü.

Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada
Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada
Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada
Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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