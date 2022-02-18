Üye Girişi
Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

18.02.2022 15:51
Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İdlib için yolun iyilik olsun" teması ile başlatılan kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İdlib için yolun iyilik olsun" teması ile başlatılan kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Vilayet Meydanı'nda, ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırların uğurlandığı törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Kardeşlik Platformu tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda, giysi, çocuk ve hijyen malzemeleri, yatak, yorgun gibi 19 çeşit ürünün bulunduğu 3 tır, dualarla İdlib'e uğurlandı.

YORUMLAR
500

Türkiye Diyanet Vakfı, Eskişehir, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Önce yorumlarını, sonra fotoğraflarını sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i bitirdi
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:26 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement