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Eskişehir Eczane Teknisyenleri Derneği iftar programı

20 dakika önce

Eskişehir Eczane Teknisyenleri Derneği (EBED) tarafından Eskişehir'de iftar programı düzenlendi.

Eskişehir Eczane Teknisyenleri Derneği iftar programı, System.String[]
Eskişehir Eczane Teknisyenleri Derneği (EBED) tarafından Eskişehir'de iftar programı düzenlendi.

Özel bir restoranda geleneksel olarak düzenlenen iftar programına; dernek üyeleri, aileleri ve yetiştirme yurdu çocukları katıldı ve birlikte neşeli bir ortamda kaynaşma sağlandı. İftar yemeğinin sonunda okunan duaların ardından bir konuşma yapan Eskişehir Eczane Teknisyenleri Derneği Başkanı Metin Yıldız, "Geleneksel hale getirmeyi başarabildiğimiz bu iftar programına, katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayı münasebetiyle; bu sene 6'ncısını düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğinde; eczane teknisyeni üyelerimize, ailelerine ve 8 - 10 yaş arası 10 yetiştirme çocuğuna iftar yemeği verdik. Bu vesileyle; üyelerimizle, aileleriyle ve yetiştirme yurdu çocuklarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk ve birbirimizle kaynaşarak sohbet ettik. Yetiştirme yurdu çocukları; iftar programına gelmekten mutluluk duydular. Yaşadığımız bu birlik ve beraberlik süresince, Eskişehir'de güzel hizmetlerde bulunacağımızın temennisindeyim" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:38 Kaynak: İHA
Metin Yıldız, Eskişehir, Yaşam
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