Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde tahsis edilen ve hibe yoluyla bağışlanarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kazandırılan 36 hizmet aracı için teslim töreni düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki araç teslim töreni gerçekleştirildi. Törende, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araçların alımına katkı sunan kuruluşlara ve hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti. Bu esnada duygularını dile getiren Vali Çakacak, araçların ilgili birimlere tahsisi yapılarak Eskişehir halkının hizmetine sunulduğunu söyledi.



Vali Çakacak, "Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği ve hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla alınan araçlarımızın teslimini gerçekleştirdik. Şunu ifade etmek gerekir ki, toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda ilimiz en etkin şekilde mücadele etmektedir. Emniyetimizin ve jandarmamızın başarılı çalışmaları takdire şayandır. Bu anlamda kolluk birimlerimizce uyuşturucu arzının önlenmesine yönelik, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda çok önemli başarılar elde edilmektedir. Tüm kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği ile hayırsever iş adamları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü kuvvesine, 2019 yılı içerisinde toplamda 36 adet hizmet aracının kazandırıldığını söyledi.



Gece-gündüz demeden hizmet veren güvenlik güçlerine maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen herkese gönülden teşekkür eden Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği Başkanı Şahin de, güvenlik güçlerine desteklerinin devam edeceğini ifade etti.



Öte yandan törene; Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek, Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve davetliler katıldı. - ESKİŞEHİR