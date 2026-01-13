Eskişehir İhracatı 2025'te Yüzde 6,84 Arttı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentin 2025 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 6,84 artarak 4,8 milyar doları aştığını açıkladı. Kesikbaş, sanayicilerin zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, 2026 hedefinin 5 milyar dolar olduğunu vurguladı.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların Aralık 2025'te 465,1 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Eskişehir ihracatının 2025 yılında önemli bir artış yakaladığını belirten Kesikbaş, "Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı 2025 yılının tamamında geçen yıla göre yüzde 6,84 oranında artarak 4,8 milyar doları aştı. Ülkemizde ve dünyada yaşanan kısıtlara rağmen üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam eden firmalarımızı ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

İhracat güçlü üretim yapısıyla desteklenmeli

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ihracattaki yükselişin memnuniyet verici olduğunu ancak bunun güçlü bir üretim altyapısıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kesikbaş, "Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Bu tablo, Eskişehir sanayisinin direncini ve kararlılığını ortaya koyuyor. Ancak kalıcı başarı için imalat yatırımlarının daha güçlü şekilde desteklenmesi şarttır" dedi.

İthalatta bağımlılık azaltılmalı

İthalatta ilk 10 ülkenin payının yüzde 58'in üzerinde olmasının risk oluşturduğunu belirten Kesikbaş, "Sınırlı sayıda ülkeye aşırı bağımlılık, tedarik güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Hem ihracatta hem ithalatta pazar çeşitliliğini artırmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Kesikbaş, alternatif pazarlara erişimin güçlendirilmesi, sanayicinin finansmana daha kolay ulaşması ve enflasyon başta olmak üzere yatırım ortamını bozan unsurların azaltılmasının, üretimi ve ihracatı sürdürülebilir kılacağını vurguladı.

Hedefimiz 2026'da 5 milyar doları aşmak

Kesikbaş, Eskişehir'in ihracat potansiyeline olan inancını vurgulayarak, "Bugün ortaya koyduğumuz performans, doğru politikalar ve güçlü destek mekanizmalarıyla çok daha ileri taşınabilir. Sanayicimizin üretim azmi, yatırım iştahı ve ihracat kabiliyeti sayesinde 5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi 2026 yılında yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz. Eskişehir, Türkiye'nin üretim ve ihracat yolculuğunda daha güçlü bir konuma ulaşacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR