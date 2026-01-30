Eskişehir'in Dış Ticaretinde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Aralık ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,7 artarak 185 milyon 291 bin dolar, ithalat yüzde 12,6 artarak 2025 Aralık ayında 133 milyon 454 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 12,7 arttı, ithalat yüzde 10,7 arttı. - ESKİŞEHİR