Eskişehir'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de lavanta hasadı başladı

02.08.2022 10:44
Eskişehir'de lavanta hasadı başladı

Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde yaygınlaşan lavanta üretiminden sonra, Alpu ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğünce dikilen lavantalar 4. yılında güzel görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde yaygınlaşan lavanta üretiminden sonra, Alpu ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğünce dikilen lavantalar 4. yılında güzel görüntüler oluşturdu.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında bakanlık tarafından başlatılan gelir getirici tür ağaçlandırmasında, 20 dekarlık alanda badem fidanlarının arasına dikilen 20 bin lavantanın hasadının devam ettiği kaydedildi.

Lavanta hasadında Arıkaya Mahallesi sakinlerinin çalıştığına yer verilen açıklamada, yine aynı mahallede 2019 yılında kurulan türüf ormanındaki meşelerin arasına dikilen 25 bin kök lavantaların ise 3 yaşına ulaştığı belirtildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, son 10 yılda Orman Genel Müdürlüğünün tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine destek olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eskişehir ve Afyonkarahisar orman fidanlıklarında yılda ortalama 500 bin lavanta fidanı yetiştiriyoruz. Bu fidanları okul, cami, kurum bahçelerinin yanı sıra ağaçlandırma sahalarında da gelir getirici tür olarak dikiyoruz. Orman teşkilatı olarak biz, eski tabirle orman köyü olan mahallelerde yaşayan vatandaşlara destek oluyoruz. Bizim dışımızda başka kurumlarında lavanta destekleri var. 4 yıl önce dikilen bu lavantaları gördüğünüz gibi 3 yıldır biçiyoruz. Lavanta sayesinde köyün çehresi değişti, hem de vatandaşlar yeni bir ürünle tanıştı."

Yağ verimi yüksek olan lavandula angustifolia türü lavantaların yaş olarak Afyonkarahisar'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezine gönderilerek, burada lavanta yağı çıkarılarak analizleri yapılacak ve sertifikalandırılarak piyasaya arz edileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Seyitgazi, Eskişehir, Alpu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika
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