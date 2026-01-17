Eskişehir Müftülüğü 2025 Faaliyet Raporunu Açıkladı

Eskişehir Valiliği himayesinde İl Müftülüğü tarafından yürütülen 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı.

Eskişehir İl Müftülüğü, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği dini, sosyal ve kültürel çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. "Gönüllere Dokunuyoruz" temasıyla yürütülen çalışmalarda, toplumun her kesimine yönelik özel projeler hayata geçirildi.

Kur'an kurslarına yoğun ilgi

Eğitim faaliyetleri kapsamında, Yaz Kur'an Kursları'nda 708 kurs ve bin 182 sınıfta toplam 23 bin 694 öğrenci eğitim aldı. Okul öncesi eğitime verilen önem doğrultusunda, 4-6 yaş grubu kurslarda ise 56 kursta bin 996 minik öğrenci eğitim gördü. Ayrıca hafızlık eğitimini tamamlayan 61 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 130 öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Gençlik ve üniversite faaliyetleri dikkat çekti

Eskişehir'de öğrencilere yönelik düzenlenen 157 programa 14 bin 285 genç katılım sağladı. Özellikle vize ve final dönemlerinde üniversite kampüslerinde 9 bin 640 öğrenciye çorba ikramı yapılarak manevi destek sunuldu. Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren 2 öğrenci ise umre ile ödüllendirildi.

Sosyal destek ve bağımlılıkla mücadele

Toplumsal farkındalık çalışmalarına ağırlık veren Müftülük, bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 773 seminer ile 573 bin 113 katılımcıya ulaştı. Sosyal destek faaliyetleri çerçevesinde ise şu veriler paylaşıldı:

73 resmi nikah kıyılarak çiftlere "Evliliğe İlk Adım" semineri verildi. "Değerleriyle Güçlü Ailem Projesi" ile 13 bin 875 kişiye ulaşıldı. "Büyüklerimize Vefa Zamanı Projesi" kapsamında 209 faaliyetle 4 bin 193 büyüğün gönlü alındı. Engelli vatandaşlara yönelik Braille alfabesiyle Kur'an eğitimi verilirken, 299 engelli ailesine ziyaret gerçekleştirildi.

Yeni ibadethaneler ve yatırımlar

Şehrin fiziki ihtiyaçlarına da yanıt veren Müftülük, Tepebaşı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alana sahip binayı Diyanet Gençlik Merkezi ve Aile Dini Rehberlik Merkezi olarak hizmete açtı. Ayrıca Alpu ve Odunpazarı ilçelerinde yeni camiler ibadete açılırken, "Recep Bey Engelsiz Camii" gibi tematik camilerin inşaatlarının sürdüğü belirtildi.

Manevi hizmetler ve ihtida

Yıl içerisinde Eskişehir'de 4 yabancı uyruklu vatandaşın kendi rızalarıyla Müslüman olarak "İhtida" merasimi gerçekleştirdiği bilgisi verildi. İl genelinde düzenlenen 150 sabah namazı buluşmasına ise 26 bin 800 vatandaş katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Eskişehir İl Müftülüğü yetkilileri, 2025-2026 eğitim döneminde 5 yeni Kur'an kursunun daha açıldığını belirterek, faaliyetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR