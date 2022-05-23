Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'den sergi görüntüleri… - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'den sergi görüntüleri…

23.05.2022 10:43

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan ve 2019 yılında açılan Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM), 2022 Ocak ayında Amerika'nın prestijli sanat dergisi ARTnews tarafından son asrın en iyi 25 müze binası arasında seçildi.

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan ve 2019 yılında açılan Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM), 2022 Ocak ayında Amerika'nın prestijli sanat dergisi ARTnews tarafından son asrın en iyi 25 müze binası arasında seçildi.

Müzenin güncel sergisi 'Maziye Bakma Mevzu Derin', 31 sanatçının 41 eserini bir araya getiriyor. 31 Mayıs'a kadar görülebilen serginin tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

"'Maziye Bakma Mevzu Derin', geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkide bireye ve kimliğe biçilen rollere, toplumsal normlara dayanan alışkanlıklara ve "öteki"yi tanımlama biçimlerimize odaklanıyor.

Kolektif hafızanın bir parçası olarak varlığını sürdüren insanın gizlediği, ama zaman zaman açık ettiği yaklaşımlar ve ifade biçimleri üzerinden şekillenen seçki, tabu ve özgürlük alanları gibi kavramları sosyal düzen ve bu düzenin ritüelleri üzerinden sorguluyor."

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika Güncel Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'den sergi görüntüleri… - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'den sergi görüntüleri… - Son Dakika
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