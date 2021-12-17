Vali Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Tarafından Düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı - Son Dakika

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul eden Vali Erol Ayyıldız, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Ayyıldız, haber kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Baskın" fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasında farklı kategorilerde oy kullanan Vali Ayyıldız, "Anadolu Ajansı'na mensup muhabirlerin haber, yaşam ve spor kategorilerinde çok güzel kareler yakaladığını belirterek, çekim yapan arkadaşlarımızın çabaları ve profesyonellikleri hemen göze çarpıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm basın mensuplarına başarılar diliyorum. " dedi.

https://www. aa. com. tr/tr/kurumsal-haberler/eskisehir-valisi-ayyildiz-istanbul-ve-hilali-secti/2450062