Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz Görevine Başladı: "Her Zaman Kapımız Açık Olacak"

(ESKİŞEHİR) - Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, görevine başladı. Vali Yılmaz yaptığı açıklamada, "Eskişehirli hemşerilerimin takdirini kazanmak hedefimiz. Hedefimiz hep gönüllerde yer edinmek. Eskişehirimize değer katabilmek için çok çalışacağım. Her zaman kapımız açık olacak, ulaşılabilir olacağız" şeklinde konuştu.

Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, görevine başladı. Vali Yılmaz için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Vali Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında Eskişehir'de 6 yıl kaymakamlık görevi yürüttüğünü, bu nedenle şehre yabancı olmadığını anlattı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın tensipleriyle; şehitler diyarı, yiğit Osmaniyemizden, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi Türkiyemizin en güzide şehirlerinden Eskişehirimize bugün başlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. 6 yıla yakın Osmaniye'ye hizmet ettikten sonra Eskişehir'de yeni bir heyecanla, azimle hizmet edeceğiz. Eskişehir'in gelişmesine, dünyanın en iyi şehirlerinden birisi olma yolundaki gayretine elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret göstereceğiz. Eskişehirli hemşehrilerimin takdirini kazanmak hedefimiz. Hedefimiz hep gönüllerde yer edinmek; zaten elde edeceğimiz en önemli rütbe de o değil midir? Basın mensuplarımızla da hep yakından çalışmaya gayret göstereceğim. Basınımızın bize desteği her zaman çok kıymetli olacak. Eskişehirimize değer katabilmek için çok çalışacağım. Mesai mefhumu olmayacak, asla hayatımda olmadı. Her zaman kapımız açık olacak, ulaşılabilir olacağız. Hep başında da söylediğim gibi kimsesizlerin kimsesi olmayı kendimize gaye edineceğiz."