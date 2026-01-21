Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz Görevine Başladı: "Her Zaman Kapımız Açık Olacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz Görevine Başladı: "Her Zaman Kapımız Açık Olacak"

21.01.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, görevine başladı. Vali Yılmaz yaptığı açıklamada, "Eskişehirli hemşerilerimin takdirini kazanmak hedefimiz. Hedefimiz hep gönüllerde yer edinmek. Eskişehirimize değer katabilmek için çok çalışacağım. Her zaman kapımız açık olacak, ulaşılabilir olacağız" şeklinde konuştu.

(ESKİŞEHİR) - Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, görevine başladı. Vali Yılmaz yaptığı açıklamada, "Eskişehirli hemşerilerimin takdirini kazanmak hedefimiz. Hedefimiz hep gönüllerde yer edinmek. Eskişehirimize değer katabilmek için çok çalışacağım. Her zaman kapımız açık olacak, ulaşılabilir olacağız" şeklinde konuştu.

Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, görevine başladı. Vali Yılmaz için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Vali Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında Eskişehir'de 6 yıl kaymakamlık görevi yürüttüğünü, bu nedenle şehre yabancı olmadığını anlattı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın tensipleriyle; şehitler diyarı, yiğit Osmaniyemizden, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi Türkiyemizin en güzide şehirlerinden Eskişehirimize bugün başlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. 6 yıla yakın Osmaniye'ye hizmet ettikten sonra Eskişehir'de yeni bir heyecanla, azimle hizmet edeceğiz. Eskişehir'in gelişmesine, dünyanın en iyi şehirlerinden birisi olma yolundaki gayretine elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret göstereceğiz. Eskişehirli hemşehrilerimin takdirini kazanmak hedefimiz. Hedefimiz hep gönüllerde yer edinmek; zaten elde edeceğimiz en önemli rütbe de o değil midir? Basın mensuplarımızla da hep yakından çalışmaya gayret göstereceğim. Basınımızın bize desteği her zaman çok kıymetli olacak. Eskişehirimize değer katabilmek için çok çalışacağım. Mesai mefhumu olmayacak, asla hayatımda olmadı. Her zaman kapımız açık olacak, ulaşılabilir olacağız. Hep başında da söylediğim gibi kimsesizlerin kimsesi olmayı kendimize gaye edineceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz Görevine Başladı: 'Her Zaman Kapımız Açık Olacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:55:56. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz Görevine Başladı: "Her Zaman Kapımız Açık Olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.