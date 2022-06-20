Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı

20.06.2022 15:01
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 102'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 102'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, milli mücadelenin yürütülmesinde önemli bir merkez, kurtuluşun şehri olan Eskişehir'i, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ziyaretlerinin 102. yıl dönümünün gurur ve coşkusu içinde olduklarını belirterek, onu ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

"Necip milletimizin yetiştirdiği eşsiz tarih ve devlet adamı olan Atatürk, tarihin akışını değiştiren nadir liderlerdendir" değerlendirmesinde bulunan Vali Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bakımdan Atatürk yalnız milletimizin değil bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Türk halkı, Atatürk'ün önderliğinde tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak istikbal ve hürriyetini korumuş, akabinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş kahraman bir millettir. Milletçe verilen şanlı kurtuluş mücadelemize liderlik eden Atatürk, bağımsızlık meşalemizin ilk ateşini yaktığında arkasında inanmış bir halkın gücünü hissetmiş, hür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında verdiği zorlu mücadelelerde en büyük dayanağı büyük Türk milleti olmuştur.

Atatürk, 'Biz namus ve şerefiyle ölen bir neslin çocukları ve torunlarıyız, dedirteceğiz' diyerek büyük kahramanlıklar sergileyen Eskişehirli ecdadımızı, 'Efendiler, Eskişehir'i ve Eskişehir halkını çok iyi tanırım. Eskişehir halkı, içinde ve yakınında düşman kuvveti mevcut olduğu ve bizim de elimizde kuvvet bulunmadığı zaman çok büyük vatanperverlik, milliyetperverlik, azim ve kahramanlık göstermiştir. İşte, Eskişehir halkı bu seçkin vasıflarla bezenmiş bir halktır. Eskişehir halkı bize çok yardımlarda bulunmuştur. Bu yardımları ordu ve millet namına tekrar etmek suretiyle vazifemi ifa ediyorum' sözleriyle onurlandırmıştır."

Türk milleti ve devleti kararlı yürüyüşünü Atatürk'ün ve onunla birlikte mücadele vermiş tüm silah arkadaşlarının idealleri doğrultusunda sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam edeceğini belirten Vali Ayyıldız, "Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve gövdesini bu vatan için siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, Eskişehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı - Son Dakika

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