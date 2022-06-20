Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli sağanak uyarısı

20.06.2022 12:12
Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli sağanak uyarısı

Eskişehir ve Kütahya çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Eskişehir ve Kütahya çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonradan itibaren 2 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine doğru görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimleri Eskişehir il merkezi, Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Mihalıççık ile Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde Kütahya il merkezi, Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar, Domaniç, Tavşanlı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

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