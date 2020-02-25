Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika Spor

Eskişehirspor: 2-0

6 saat önce

STAT: VefaHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik ÖzkoçFATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Dk. 70 Zeki Yıldırım), Emeghara, Ndao (Dk. 85 Darri), Ramazan Civelek (Dk.

Eskişehirspor: 2-0, System.String[]

STAT: Vefa

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Dk. 70 Zeki Yıldırım), Emeghara, Ndao (Dk. 85 Darri), Ramazan Civelek (Dk. 62 Engin Bekdemir), Sobiech

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçarslan - Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 30 Bedirhan Altunbaş), Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat (Dk. 60 İbrahim Halil Öner), Mehmet Özcan, Furkan Balaban, Metehan Altunbaş

GOLLER: Dk. 37 Ramazan Civelek, Dk. 55 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Sabo (Fatih Karagümrük) - Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner, Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Fatih Karagümrük, kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. 81'inci dakikada Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem Kılıçarslan kırmızı kart görürken, 3 oyuncu değişikliğini daha önce kullanan konuk ekipte sonradan maça dahil olan savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş, kalan bölümde kaleye geçti.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
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