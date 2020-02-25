Eskişehirspor: 2-0

STAT: Vefa

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç

GOLLER: Dk. 37 Ramazan Civelek, Dk. 55 Fatih Kuruçuk ( Fatih Karagümrük

KIRMIZI KART: Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan ( Eskişehirspor

SARI KARTLAR: Sabo (Fatih Karagümrük) - Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner, Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Fatih Karagümrük, kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. 81'inci dakikada Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem Kılıçarslan kırmızı kart görürken, 3 oyuncu değişikliğini daha önce kullanan konuk ekipte sonradan maça dahil olan savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş, kalan bölümde kaleye geçti.