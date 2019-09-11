Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku
48 dakika önce
Eskişehirspor Teknik Direktör Fuat Çapa akşam yapılacak çalışmaya katılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:43 Kaynak: İHA
Eskişehirspor Teknik Direktör Fuat Çapa akşam yapılacak çalışmaya katılmadı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşandı. Futbolcular ile kısa bir görüşme yapan Çapa'nın Eskişehirspor'dan ayrıldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın çalışma şartlarının imkansız hale geldiği için bıraktığı öğrenildi. Kulüpten resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR
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