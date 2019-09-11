Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku
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Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku

48 dakika önce

Eskişehirspor Teknik Direktör Fuat Çapa akşam yapılacak çalışmaya katılmadı.

Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku, System.String[]

Eskişehirspor Teknik Direktör Fuat Çapa akşam yapılacak çalışmaya katılmadı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşandı. Futbolcular ile kısa bir görüşme yapan Çapa'nın Eskişehirspor'dan ayrıldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın çalışma şartlarının imkansız hale geldiği için bıraktığı öğrenildi. Kulüpten resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:43 Kaynak: İHA
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