Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da İlklerin Günü

Eskişehirspor'da İlklerin Günü

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, deplasmanda oynadığı Karabükspor mücadelesinde bu sezon kendi adına ilklere imza attı.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, deplasmanda oynadığı Karabükspor mücadelesinde bu sezon kendi adına ilklere imza attı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Eskişehirspor'un golleri 11. dakikada Erdal Akdarı, 21. dakikada Jesse Sekidika, 50. dakikada Kamal Issah ve 89. dakikada Marko Milinkovic'den geldi. Karabük karşısında farka uzanan Es Es, bu sonuçla ilk deplasman puanlarını elde etmiş oldu. Ligin ilk yarısında sahasındaki maçlarda sadece 16 puan toplayabilen Eskişehirspor, deplasmanda adeta yokları oynamıştı. Yeni transferleriyle buluşana kadar 9 deplasman maçında da mağlup olan kırmızılı-siyahlı ekip, Karabük karşısında deplasman fobisine dur dedi. Bu sezon ilk kez 4 farkla kazanan Eskişehir temsilcisinde ayrıca Jesse ilk resmi maçında golle de tanıştı.

Eskişehirspor, ligin 22. haftasında ise zirve yarışını sürdüren Denizlispor'u konuk edecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:39 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Eskişehirspor, Spor
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