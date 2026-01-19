Eskişehirspor Şampiyonluk İçin İlerliyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapcı, 5-1'lik İzmir Çoruhlu galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor, sahasında ağırladığı İzmir Çoruhlu'yu 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir engeli daha aştı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Şapcı, maçın başlangıcından son düdüğüne kadar yaşanan süreci ve takımın hedeflerini paylaştı.

"İlk 15 dakika zorlandık"

Maça istedikleri tempoda başlayamadıklarını belirten Şapcı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Rakibin kalabalık savunması ve zemin koşulları, özellikle ilk 15 dakikada oyunu karşı sahaya taşımamızı ve tempoyu yükseltmemizi zorlaştırdı. Buna rağmen hücumda etkili girişimlerimiz oldu; ancak rakip kalecisinin kurtarışları öne geçmemizi engelledi" ifadelerini kullandı.

"Gol maçın gidişatını değiştirdi"

İlk yarının sonunda gelen golün kırılma noktası olduğunu ifade eden deneyimli Teknik Adam Şapçı, "Devrenin sonuna doğru yaptığımız küçük düzenlemelerle hücumda daha doğru yerleşmeye başladık ve son dakikada Deniz'in şutu sonrası Akın'ın tamamladığı golle 1-0 öne geçtik. Bu gol maçın gidişatını lehimize çevirdi. İkinci yarıda rakip biraz daha açılınca daha fazla alan bulduk ve kısa sürede skoru 3-0'a getirdik" dedi.

"Fark daha da açılabilirdi"

Maçın son bölümündeki tempoya dikkat çeken Hakan Şapcı, "3-0'dan sonra ritmimiz düştü ve rakibin kazandığı duran topun ardından gelişen pozisyonda skor 3-1'e geldi. Son bölümde yaptığımız değişiklikler ve oyuncularımızın yeniden tempoyu artırmasıyla maçı 5-1'e taşıdık. Daha farklı da kazanabilirdik; son anlarda değerlendiremediğimiz net fırsatlar vardı" diye konuştu.

"Bu galibiyet camiamıza armağan olsun"

Şampiyonluk vurgusu yapan ve taraftara teşekkür eden Şapcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazandığımız için mutluyuz. İki haftadır farklı skorlarla kazanıyoruz ve bu hedefin sonuna kadar peşinden gideceğiz. Taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum; bu galibiyetlerde onların desteğinin payı çok büyük. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu galibiyet tüm Eskişehirsporlulara ve büyük camiamıza armağan olsun." - ESKİŞEHİR