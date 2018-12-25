Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un 15'lik Yıldızı

Eskişehirspor'un 15'lik Yıldızı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bu sezon 4 resmi müsabakada görev alan 2003 doğumlu Metehan Altunbaş, takımın geçirdiği zorlu sezona rağmen tarihe geçmeye devam ediyor.

Eskişehirspor'un 15'lik Yıldızı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bu sezon 4 resmi müsabakada görev alan 2003 doğumlu Metehan Altunbaş, takımın geçirdiği zorlu sezona rağmen tarihe geçmeye devam ediyor.

Türk sporunun köklü ekiplerinden Eskişehirspor, yaşanan imkansızlıklara rağmen Türk sporuna hizmet vermeye devam ediyor. Uzun yıllardır altyapıdan sporcu yetiştirmekteki başarısıyla bilinen Eskişehirspor'un son yıldızı ise 15 yaşındaki Metehan Altunbaş. 7 Ocak 2003 doğumlu genç forvet, siyah-kırmızılıların profesyonel liglerde forma giyen en genç oyuncularından biri olurken Türkiye liglerinde de bu istatistikte ilk sıraları çekiyor. İlk olarak 26 Eylül 2018 tarihinde Erbaaspor ile oynan Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında forma giyen Metehan, takımın ligde oynadığı kritik maçlarda da boy gösteriyor. Kırmızı Şimşeklerin Spor Toto 1. Lig'de oynadığı maçlarda kadroda devamlı kendisine yer bulan 96 numaralı formayı giyen genç oyuncu, İstanbulspor, Adanaspor ve Boluspor maçlarında da şans bularak tarihe geçmeye devam ediyor.

Camianın üzerinde titrediği 15 yaşındaki genç oyuncu, yaşanan sıkıntılara rağmen gelecek adına kulübün en önemli ümitlerinden bir durumunda. Metehan Altunbaş, hem kendi hem de takımının geleceği adına ter döküyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:23 Kaynak: İHA

Spor
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