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Eskrim: EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası

6 saat önce

Bulgaristan'da başlayan Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular 6 madalya elde etti.

Eskrim: EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası, System.String[]

Bulgaristan'da başlayan Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular 6 madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen turnuvada bugün 14 yaş altı kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Erkeklerde Mustafa Arda Gündoğar altın, Demir Çilingir gümüş, Enes Talha Kalender de bronz madalyanın sahibi oldu. Kızlarda ise Damla Demirkol, Akya Göllü ve Alara Çermen bronz madalya kazandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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