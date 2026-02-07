Esnaf Alışverişine Dikkat! - Son Dakika
Esnaf Alışverişine Dikkat!

07.02.2026 10:56
Palandöken, Ramazan'da tanıdık esnaftan alışveriş yapılmasını ve ihtiyaca uygun koliler hazırlanmasını önerdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayında alışverişlerini tanıdıkları esnaftan yapmaları ve ramazan kolilerini hazırlarken ihtiyaçları dikkate almaları konusunda tüketicilere çağrıda bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayı dolayısıyla çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Tüm esnaf teşkilatını ilgilendiren bir çalışmaya imza attıkları bilgisini paylaşan Palandöken, "TESK çatısı altındaki 13 mesleki federasyon ve 82 birliğe genelge göndererek, yiyecek ve içecek temininde fiyatlar konusunda vatandaşlara yardımcı olmalarını istedik." ifadesini kullandı.

Palandöken, vatandaşların kendi semtlerindeki esnaftan alışveriş yapmalarının önemine işaret ederek, tüketicilerin özellikle akşam saatlerinde veya camilerin civarında "korsan" satıcılar tarafından "hakiki" vurgusuyla satılan ürünlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

Ramazan kolilerinin esnaf aracılığıyla ve insanların "gerçek" ihtiyaçları gözetilerek hazırlanması gerektiğini ifade eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Kolilerin üzerinde reklam yapar gibi hazırlanan paketlerden, gerçek ihtiyaç sahipleri çoğu zaman yeterince faydalanamıyor. Bu nedenle evin gerçek ihtiyacına göre ürün temini çok daha doğru oluyor. Ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakılmalı, yalnızca kutu doldurmak amacıyla yapılan gereksiz alışverişlerden kaçınılmalı. Ramazan ayında alışverişler bilinen ve güvenilir esnaftan yapılmalı. Bizler de bu süreçte esnaflarımızı uyarıyoruz. Birlik ve federasyon başkanlarımız, kendi alanlarını ilgilendiren konularda vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar."

Kaynak: AA

Alışveriş, Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

