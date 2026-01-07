Esnaf Fiyat Tarifelerinde Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Esnaf Fiyat Tarifelerinde Değişiklik

07.01.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnaf ve sanatkarların fiyat tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlandı, maliyet hesapları zorunlu hale getirildi.

Türkiye'de esnaf ve sanatkarlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre esnaf ve sanatkarlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, geçmişte olduğu gibi bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak. Hazırlanan tarifeler odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulacak. Odalar, tarifeye konu mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını gerçekleştirecek. Bu hesaplara ilişkin belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifeler incelenmek üzere Birliğe verilecek.

Getirilen yeni düzenlemeyle maliyet hesabı içermeyen tarife talepleri reddedilecek.

Birlik yönetim kurulunca onaylanan fiyat tarifesi, bundan önce olduğu gibi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içinde tebliğ edilerek, tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığının görüşüne tabi olanlar hariç, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mülki amirlik veya belediye tarafından uzlaşma komisyonuna başvurulmazsa tarife yürürlüğe girecek.

Bu süre içinde mevcut tarife uygulanmaya devam edilecek.

Simit ve ekmek fiyatlarına ilişkin süreç

Simit ve ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşlerinin alınmasından sonra ilgili birlik tarafından onaylanacak.

Bakanlığın olumlu görüş verdiği tarifeler için uzlaşma komisyonuna itirazda bulunulamayacak.

Söz konusu tarifeler birliğin, mülki amirliğe, belediyeye ve ilgili odaya tebliğinden itibaren yürürlüğe girecek.

Ancak talep edilen tarifeye Bakanlığın görüşünün olumsuz olması durumunda tarife talebi Bakanlık tarafından doğrudan uzlaşma komisyonunda görüşülmek üzere o yerin mülki amirliğine gönderilecek.

Bakanlığın görüşüne tabi tarife talepleri, Türkiye Fırıncılar Federasyonu görüşüyle maliyet unsurları ve gerekçesiyle birlikte Bakanlığa sunulacak.

O yerin mülki amirliği, Bakanlığın fiyat tarifesine ilişkin olumsuz görüşünün kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma komisyonunu toplayacak. Komisyon, fiyat tarife talebine ilişkin nihai kararını verecek.

OVP'deki enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulacak

Uzlaşma komisyonu değerlendirmesini yaparken bulunduğu yerin sosyoekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak.

Talep edilen tarife, komisyonun nihai kararının ilgililere tebliğinden itibaren yürürlüğe girecek.

Söz konusu yerin mülki idare amiri veya belediyeler, Bakanlığın görüşüne tabi olanlar hariç, birlik tarafından onaylanarak tebliğ edilen tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, tarifenin kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma komisyonuna itiraz edebilecek.

Uzlaşma komisyonu, itiraz tarihinden itibaren 15 gün içinde toplanarak nihai kararını verecek. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde, talep edilen tarife yürürlüğe girmeyecek, mevcut tarife uygulanmaya devam edilecek.

Uzlaşma komisyonu

Uzlaşma komisyonu, o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye temsilcisi, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği temsilcisinden oluşacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaf Fiyat Tarifelerinde Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:42:46. #7.11#
SON DAKİKA: Esnaf Fiyat Tarifelerinde Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.