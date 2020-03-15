Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu'ndan Kazım Kurt'a ziyaret - Son Dakika

Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.



Esnaf Sarayı'nda alışverişin daha aktif hale getirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu ziyarette, Savaş Uğur Başkan Kurt'a Odunpazarı bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti. Odunpazarı halkı için gerçekleştirilen bu çalışmaların artırılarak devam etmesini istediklerini ifade eden Uğur, Odunpazarı Belediyesi ile daha çok iş birliği içinde olmak istediklerinin altını çizdi. Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Uğur, Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Şener ile İşletme Müdürü İlhan Adaköy'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Esnaf Sarayı'nın Eskişehir'de bulunan alışveriş merkezlerine oranla daha ucuz olduğunu söyledi. Esnaf Sarayı ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini olacaklarını belirten Başkan Kurt, ziyaretleri için Uğur, Şener ve Adaköy'e teşekkür etti.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Uğur, Esnaf Sarayı Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Şener ile Esnaf Sarayı İşletme Müdürü İlhan Adaköy katıldı. - ESKİŞEHİR