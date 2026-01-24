Esnafa E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
Esnafa E-Ticaret Eğitimi

24.01.2026 11:56
Ticaret Bakanlığı, 30 ilde esnafa e-ticaret eğitimi vermek üzere yeni proje başlattı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni bir eğitim çalışması başlatılacağını açıklayarak, "Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi ile ülkemizin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini" belirtti. Bakanlık, e-ticaret uyum endeksi esas alınarak belirlenen ve "gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 ilin proje kapsamına dahil edildiğini" bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde esnafa yönelik yeni bir eğitim çalışması başlatılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Paydaşları ile birlikte yürütülecek Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi ile ülkemizin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

Açıklamada, proje kapsamına alınacak illerin belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen e-ticaret uyum endeksinin esas alındığı kaydedildi. Bu kapsamda, "İllerin e-ticaret hacmi, işletmelerin e-ticarete entegrasyon düzeyi ve e-ticaret faaliyetlerinin il ekonomisine katkısı gibi göstergelerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiği, gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 ilin proje kapsamına dahil edildiği" bildirildi.

Projenin, "ulusal kalkınma hedefleriyle tam uyum içinde, e-ticaretin güvenli, dengeli ve ülke geneline yaygın biçimde geliştirilmesine yönelik politika ve programlar çerçevesinde uygulandığı" vurgulanan açıklamada, çalışmaların On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları ile uyumlu şekilde hayata geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, bu plan ve programlarda yer alan "e-ticarette güvenin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve elektronik ticaret hacminin ülke genelinde dengeli şekilde artırılmasına yönelik hedef ve tedbirlerle uyum"un özellikle gözetildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede, 30 ildeki katılımcılar için belirlenen 10 veya 12 merkez ilde, çevre illerden gelecek katılımcıların bir araya getirileceği eğitim programları düzenlenecektir. Böylece, etkileşimi yüksek, verimli ve sürdürülebilir bir eğitim modeli uygulanacaktır. Proje kapsamında 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek eğitimlerin, e-ticarete başlamak isteyen girişimciler ve işletmeler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıması hedeflenmektedir. Eğitimlerde; sektörün önde gelen temsilcilerinin saha tecrübelerine dayalı uygulama örnekleri ile Bakanlığımız çalışanlarının mevzuat, kamu destekleri ve düzenleyici çerçeveye ilişkin bilgilendirici sunumları bir araya getirilerek katılımcılara bütüncül bir perspektif sunulacaktır.

Bu kapsamda, e-ticarete yeni adım atmayı planlayan esnaf ve KOBİ'lerin; hangi aşamalardan geçmeleri gerektiği, hangi araç ve altyapılardan faydalanabilecekleri, karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alınabilecek tedbirler hakkında doğrudan ve pratik bilgiye erişmeleri sağlanacaktır. Eğitimlerin, teorik bilginin ötesine geçerek doğru iş modeli kurulması, sürdürülebilir büyüme ve güvenli dijital ticaret anlayışının

yerleşmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

"Dijital ticarette fırsat eşitliğinin artırılması projenin temel öncelikleri arasında yer almaktadır"

Proje ile; kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir biçimde büyümelerinin desteklenmesi, yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasite kazanımı yoluyla ulusal ve küresel pazarlara erişimlerinin artırılması ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının eş güdümüyle Türkiye e-ticaret ekosisteminin güçlendirilmesi

hedeflenmektedir.

Bu süreçte; bölgesel farklılıkların azaltılması, dijital ticarette fırsat eşitliğinin artırılması ve yerel değerlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi de projenin temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın da çeşitli vesilelerle ifade ettiği üzere, ülkemizin her bölgesindeki satıcılarımızın dijital ticaret ekosistemine daha güçlü şekilde dahil olmalarını sağlamak, Ticaret Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. E-Ticareti Güçlendirme Projesi, bu vizyon doğrultusunda atılan somut ve kapsayıcı adımlardan biri olacaktır."

Kaynak: ANKA
