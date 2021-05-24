Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor - Son Dakika

Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor

24.05.2021 11:53
Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zarar gören esnafa yapılması planlanan 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği için başvurular 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecekken; tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirlerin yararlanabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine toplantısının ardından esnafa destek paketini açıklamış ve meslek gruplarına göre 3 bin TL ile 5 bin TL arasında hibe desteği sağlayacaklarını duyurmuştu.

1.4 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılarını netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ila 5 bin lira ödeme yapılacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş kişilerin yararlanabileceğini belirterek, 1 ay sürecek başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını ifade etti.

OYUNCUYA DA HAMALA DA DESTEK

Hibe desteği listesinde yüzlerce meslek grubu bulunuyor. Üç bin liralık hibe desteğinden, bağımsız aktrist, dublörler, hamallık yapanlar, valeler, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı gibi bireysel sanatçılar, ayakkabı boyacıları, arzuhalciler de yararlanacak. Hibe desteklerinde turizm sektörü ve yiyecek içecek sektöründe alkollü, alkolsüz ayrımına gidilmedi. Hibe desteği listesi bakanlık sitesinde yayımlandı.

KİMLER 5 BİN TL ALACAK?

Dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.

3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ

Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollü-alkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.

Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor

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Son Dakika Ekonomi Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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